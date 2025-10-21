O 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) realizou nesta terça-feira (21), às 10h, um Simulado de Atendimento a Acidente Envolvendo Produtos Perigosos, no Km 129 da MG-050 (marginal), em Divinópolis. A atividade integra diversas instituições parceiras, como Polícia Militar Rodoviária (PRV PMMG), Via Nascentes, SAMU e Defesa Civil, e tem como objetivo fortalecer a preparação conjunta e otimizar a atuação integrada em cenários complexos, garantindo excelência no atendimento à sociedade.

O simulado reproduzirá um acidente entre um carro de passeio e uma carreta carregada, criando um cenário complexo para as equipes a aplicarem na prática técnicas de resposta, resgate e gerenciamento de riscos. Entre as ações previstas estão a instalação do Sistema de Comando de Operações (SCO), fechamento da rodovia, atuação no cenário com veículos de emergência e uso de drone, além da participação de vítimas simuladas.

A iniciativa permitirá identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria, ampliando a base teórica e prática das equipes e refletindo diretamente na qualidade do atendimento em situações reais. O treinamento reforça o compromisso das instituições envolvidas em proteger vidas e preparar-se para ocorrências de alta complexidade.

Vídeo: Reprodução/CBMMG

Com informações do CBMMG