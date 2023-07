Está chegando o maior evento de ciclismo da região: o 16° Trilhão de Bike do Rotary Club de Formiga. Será no dia 27 de agosto e para garantir uma vaga basta preencher a sua inscrição na loja Bikeci, localizada na Rua Marechal Deodoro, 149, no Centro de Formiga.

O evento, que se tornou tradição em Formiga, terá concentração na Praia Popular, a partir das 7h. No local, será servidor um delicioso café da manhã aos participantes e haverá também ponto de hidratação.

A largada será às 8h e os ciclistas poderão escolher entre dois trajetos, um maior e com trechos de maior desafio e outro menor para quem quer se divertir com uma trilha mais tranquila. Os participantes terão apoio de um grupo de profissionais durante todo o percurso. Uma equipe de saúde também estará pronta para atender qualquer eventualidade.

Inscrições