Uma forte chuva atinge algumas regiões de Belo Horizonte e região metropolitana na tarde deste sábado (9). No início da tarde, a Defesa Civil do município emitiu um alerta para pancadas de chuva com volume de 20 a 30 mm.

A previsão era também de raios e rajadas de vento com velocidades que poderiam atingir os 50 km/h. O alerta é válido até as 8h de domingo (10).

Confira as recomendações da Defesa Civil de BH:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Chuva também pode atingir 235 cidades mineiras

Mas não é só na região metropolitana de Belo Horizonte que a população deve ficar atenta. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta para chuvas intensas em grande parte da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Jequitinhonha e Vale do Mucuri, além de todo estado do Espírito Santo e parte do litoral norte do Rio de Janeiro.

O alerta, válido até 10h de domingo, prevê chuvas de 20/30 mm por hora ou, até mesmo, 50 mm por dia. Estes temporais podem vir acompanhados de ventos intensos, de 40 a 60 km/h, gerando risco baixo de corte de energia, queda de galhos e alagamentos.

Confira se sua cidade aparece na lista:

Abre Campo Acaiaca Açucena Água Boa Aimorés Alpercata Alto Caparaó Alto Jequitibá Alvarenga Alvinópolis Alvorada de Minas Amparo do Serra Angelândia Antônio Dias Antônio Prado de Minas Araponga Aricanduva Ataléia Barão de Cocais Barão de Monte Alto Barra Longa Bela Vista de Minas Belo Oriente Bom Jesus do Amparo Bom Jesus do Galho Braúnas Bugre Caeté Caiana Cajuri Campanário Canaã Cantagalo Caparaó Capelinha Capitão Andrade Caputira Carangola Caratinga Carlos Chagas Carmésia Cataguases Catas Altas Central de Minas Chalé Coimbra Coluna Conceição de Ipanema Conceição do Mato Dentro Conselheiro Pena Coroaci Coronel Fabriciano Córrego Novo Cuparaque Diogo de Vasconcelos Dionísio Divinésia Divino Divino das Laranjeiras Divinolândia de Minas Dom Cavati Dom Joaquim Dom Silvério Dores de Guanhães Durandé Engenheiro Caldas Entre Folhas Ervália Espera Feliz Eugenópolis Faria Lemos Fernandes Tourinho Ferros Fervedouro Franciscópolis Frei Gaspar Frei Inocêncio Frei Lagonegro Galiléia Goiabeira Gonzaga Governador Valadares Guanhães Guaraciaba Guidoval Guiricema Iapu Imbé de Minas Inhapim Ipaba Ipanema Ipatinga Itabira Itabirinha Itamarandiba Itambacuri Itambé do Mato Dentro Itanhomi Itueta Jaboticatubas Jaguaraçu Jampruca Jequeri Joanésia João Monlevade José Raydan Ladainha Lajinha Laranjal Luisburgo Malacacheta Manhuaçu Manhumirim Mantena Mariana Marilac Marliéria Martins Soares Materlândia Mathias Lobato Matipó Mendes Pimentel Mesquita Miradouro Miraí Morro do Pilar Muriaé Mutum Nacip Raydan Nanuque Naque Nova Belém Nova Era Nova Módica Nova União Oratórios Orizânia Ouro Verde de Minas Palma Passabém Patrocínio do Muriaé Paula Cândido Paulistas Peçanha Pedra Bonita Pedra do Anta Pedra Dourada Periquito Pescador Piedade de Caratinga Piedade de Ponte Nova Pingo d’Água Piranga Pocrane Ponte Nova Porto Firme Poté Presidente Bernardes Raul Soares Reduto Resplendor Rio Casca Rio Doce Rio Piracicaba Rio Vermelho Rosário da Limeira Sabinópolis Santa Bárbara Santa Bárbara do Leste Santa Cruz do Escalvado Santa Efigênia de Minas Santa Margarida Santa Maria de Itabira Santa Maria do Suaçuí Santana de Cataguases Santana do Manhuaçu Santana do Paraíso Santana do Riacho Santa Rita de Minas Santa Rita do Itueto Santo Antônio do Grama Santo Antônio do Itambé Santo Antônio do Rio Abaixo São Domingos das Dores São Domingos do Prata São Félix de Minas São Francisco do Glória São Geraldo São Geraldo da Piedade São Geraldo do Baixio São Gonçalo do Rio Abaixo São João do Manhuaçu São João do Manteninha São João do Oriente São João Evangelista São José da Safira São José do Divino São José do Goiabal São José do Jacuri São José do Mantimento São Miguel do Anta São Pedro dos Ferros São Pedro do Suaçuí São Sebastião da Vargem Alegre São Sebastião do Anta São Sebastião do Maranhão São Sebastião do Rio Preto Sardoá Sem-Peixe Senador Firmino Senhora do Porto Sericita Serra Azul de Minas Serro Setubinha Simonésia Sobrália Taparuba Taquaraçu de Minas Tarumirim Teixeiras Teófilo Otoni Timóteo Tombos Tumiritinga Ubá Ubaporanga Urucânia Vargem Alegre Vermelho Novo Viçosa Vieiras Virginópolis Virgolândia Visconde do Rio Branco

Fonte: O Tempo