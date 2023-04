A 6ª rodada do Campeonato Rural de Futebol Amador (Ruralzão) será realizada neste domingo (23).

Na comunidade de Padre Doutor, Cunhas enfrenta Fivela, às 13h. Os donos da casa jogam contra Lucianos, às 15h.

Em Albertos, se enfrentam os times de Rodrigues e Aroeiras, às 13h e Albertos e Pouso Alegre, às 15h.

5ª rodada

No domingo (16), foi realizada a 5ª rodada do campeonato.

Na comunidade de Baiões, o time Boa Vista goleou os donos da casa por 3×1. Raiz venceu Vendinha por 2×1.

Nas partidas realizadas em Papagaios, os donos da casa venceram Vigilatos por 2×0.

A segunda partida seria realizada entre as equipes das comunidades de Fazenda Velha e Lagoa do Fundão. No entanto, o time “Lagoa do Fundão” não compareceu.

Dezesseis equipes estão participando do campeonato.