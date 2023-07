Em um momento em que o divórcio deixou de ser tabu, permanecer casado é uma escolha tão importante quanto se separar. Então, por que tantas pessoas permanecem casadas décadas a fio? Certamente elas acreditam que vale a pena.

Essa expressão “valer a pena” indica que nenhum casamento é um paraíso o tempo todo. Há muitos estranhamentos e dificuldades no cotidiano de um casal, principalmente quando há filhos envolvidos. Porém, as eventuais “penas” são compensadas por inúmeras vantagens da vida a dois.

No passado, quando as cidades eram poucas e pequenas e o normal era viver no campo, a vida dependia muito da família. Imaginem um casal com 8, 9, 10 filhos, morando com avós, tios e primos em uma única casa.

Era em família que se produzia o que comer e o que vestir; que se cuidava das crianças e dos doentes; que se consolava e se divertia. Naquele ambiente, romper um casamento perturbaria toda uma estrutura de subsistência, com danos materiais e emocionais.