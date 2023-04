A indicação de leitura para esta semana é o livro infantojuvenil ‘’A Montanha Encantada’’ da autora Maria José Dupré.

O projeto ‘’No Meio do Caminho tem um Livro’’ é idealizado pelas três bibliotecas públicas de Formiga.

Durante as férias dos primos Vera, Lúcia, Cecília, Quico e Oscar na fazenda do padrinho, eles se envolvem em uma grande aventura cheia de mistérios e fantasia.

Eles ficam curiosos sobre uma luz que aparece na montanha perto da fazenda e com a autorização do padrinho os cincos fazem uma excursão para a montanha misteriosa.

Durante o percurso, eles ouvem uma música diferente e instigados pela curiosidade caminham rumo ao topo da montanha. Depois de uma longa caminhada, a criançada senta numa grande pedra para descansar.

De repente as crianças tomam um grande susto: a pedra repentinamente se vira, e elas caem dentro da montanha. O lugar era diferente de tudo que eles conheciam, esquisito e escuro.

Então eles avistaram uma casinha e correram para lá em busca de orientação, mas para a surpresa das crianças se tratava de uma cidade de anões, feita de ouro e rubi, inclusive as roupas das pessoas. A riqueza do lugar era impressionante.

Quando os anões avistaram as crianças, pensaram que eram invasores, mas logo as crianças fazem amizade com eles, com o príncipe e a princesa dos anões. Por isso, em momento algum os primos ficaram com medo dos pequeninos.

Mesmo com toda riqueza material que o lugar possuía, as crianças não estavam felizes, já que viviam na escuridão sem a beleza da natureza, sem o sol e sem os livros que ensinam e consolam.

Afinal, mais do que tudo queriam voltar para o padrinho e para fazenda, mas eram impedidos de irem embora pelo príncipe, por isso elas queriam fugir daquele lugar.

A autora do livro, procurou passar aos leitores a importância de valorizar o que se tem e as coisas simples da vida.

Esta obra faz parte do acervo da Biblioteca Pública Municipal Donateli Gandra Fonseca. O atendimento é de segunda à sexta das 8h30 às 17h30 na rua Lassance Cunha, 671 no Quinzinho.

Fonte: Bibliotecas Públicas