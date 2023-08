Nesta segunda-feira (21), a Prefeitura de Formiga abriu inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para os cargos de motorista, bioquímico e fonoaudiólogo.

Os interessados têm até a próxima sexta-feira (25), para se inscrever pelo APP Formiga ou na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Dr. Teixeira Soares, 150, em frente a Unimed), das 10h30 às 12h.

Se for do sexo masculino, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos completos até a data da contratação; ter saúde física e mental e não ser portador de necessidades especiais incompatíveis com o exercício da função a que concorre.

Para o cargo de motorista, ainda é exigido ensino fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação “categoria D”. O salário é de R$ 1.698,41 mensais para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais em setores da Secretaria Municipal de Saúde.