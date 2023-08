Quatro pessoas morreram após um acidente entre uma carreta e um caminhão na BR-116, altura do km 581, em Manhuaçu, na Zona da Mata, na madrugada desta terça-feira (15). As vítimas que estavam na carreta morreram carbonizadas e o motorista do caminhão ficou preso às ferragens e morreu.

O acidente aconteceu entre Vila Nova e São Pedro do Avaí, distrito de Manhuaçu. Segundo a Eco Rio Minas, empresa responsável pelo trecho, a carreta ficou atravessada na rodovia e houve interdição total das faixas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRG-MG) também foi acionada.

Fonte: Hoje em Dia