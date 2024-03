Um caminhão atingiu uma carreta que na sequência tombou na Rodovia Fernão Dias, em Betim, na altura do KM 449, em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, nesta segunda-feira (18). O motorista da carreta ficou preso as ferragens e precisou de atendimento especial do Corpo de Bombeiros e foi retirado em segurança.

Segundo a corporação, o motorista está estável, mas precisou ser transportado pelo helicóptero dos Bombeiros para receber os cuidados médicos necessários. Em um vídeo enviado à Itatiaia, é possível ver uma das carretas completamente destruída, após tombar e ficar com as rodas para cima.

Os veículos acidentados não ocupam faixa, mas para o atendimento e mobilização de equipes de segurança, há uma faixa interditada no sentido São Paulo da Fernão Dias, com pelo menos quatro quilômetros de congestionamento.

No sentido BH, também houve registro de congestionamento de pelo menos dois quilômetros, mas sem faixas impedidas.

O Corpo de Bombeiros afirmou que quando os militares chegaram ao local do acidente a carreta estava completamente tombada e o motorista estava preso às ferragens. “Foram realizadas técnicas de desencarceramento para realizar a retirada da vítima em segurança, o motorista apresentava-se estável e foi transportado através do arcanjo 04 para o Hospital Regional de Betim”.

