Um homem morreu e outro ficou ferido após um acidente entre carro e ônibus na madrugada desta segunda-feira (17 de julho) em Coronel Pacheco, na Zona da Mata mineira. Os dois veículos bateram de frente na MG 353, na entrada do distrito de João Ferreira. O carro ficou muito danificado com o impacto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu pouco depois das 2h. Após o acidente, o ônibus saiu da estrada. Chegando ao local, os militares encontraram dois homens dentro do carro, sendo um deles o motorista, de 45 anos, preso às ferragens. A morte dele foi constatada pela equipe do Samu ainda no local.

O outro ocupante do carro, que não teve a idade revelada, ficou ferido e, após receber atendimento, foi encaminhado ao hospital pelo Samu. O estado de saúde dele não foi informado. Nenhum dos ocupantes do ônibus se feriu.

