Um bebê de sete meses ficou gravemente ferido após um acidente entre três veículos na noite deste sábado (23) na BR-491, em Muzambinho (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, outras quatro pessoas ficaram feridas.

De acordo com os militares, um Vectra que seguia sentido Muzambinho bateu em outros dois carros que seguiam no sentido contrário da pista. O acidente aconteceu perto do Bairro Palmeira, na zona rural, na altura do km 113.

No Vectra havia apenas o bebê e o motorista de 37 anos, que é o pai da criança. A Polícia Militar Rodoviária informou que o homem estava embriagado. Ele fez o teste do bafômetro que atestou 0,34mg/L. Diante do resultado, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Guaxupé.

O menino teve fraturas no fêmur e no braço. Ele foi encaminhado com politraumatismo pelo Samu para o pronto-socorro de Guaxupé. A Polícia Militar Rodoviária informou que a cadeirinha da criança estava no carro, mas não foi possível dizer se estava instalado de forma correta ou se o bebê estava fixado no equipamento.