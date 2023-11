A Central de Regulação do SAMU Centro-Oeste recebeu chamado às 20h56 dessa terça-feira (14), para atendimento de um acidente envolvendo dois carros, na AMG 0345, em Carmo do Cajuru.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis encontrou duas vítimas, uma delas presa às ferragens e solicitou apoio do Corpo de Bombeiros.

A primeira vítima, um homem, sem idade identificada, estava consciente e com fratura em um dos braços. A segunda vítima, um jovem, de 28 anos. Estava consciente, com deslocamento do ombro esquerdo e possível lesão na coluna e fratura de bacia.

A primeira vítima foi encaminhada para a UPA pelo Corpo de Bombeiros e a segunda foi encaminhada pela USA para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis.

Fonte: Samu