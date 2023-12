Um acidente entre um veículo de passeio e uma carreta registrado na madrugada deste sábado (9), na altura do km 476 da BR-354, em Arcos, deixou uma vítima fatal.

De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o condutor do carro ficou preso às ferragens e foi a óbito. A idade dele não foi divulgada.

O passageiro do veículo, irmão da vítima, ficou ferido e foi socorrido pela equipe do Samu. Ele estava consciente, porém confuso, com escoriações pelo corpo, fratura grave na perna esquerda e edemas no rosto e na testa.

A vítima foi imobilizada, medicada e encaminhada para a Sala Vermelha da Santa Casa de Formiga.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e a perícia da Polícia Civil foram acionadas para registro da ocorrência.

A dinâmica do acidente ainda não foi informada.

Matéria em atualização