Um grave acidente na BR-259, na altura de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce, deixou um homem morto e um outro ferido, no final da manhã desta quinta-feira (30). O trânsito na rodovia está no sistema de pare e siga.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, houve uma batida de frente entre um carro e uma carreta que carregava pedras.

De acordo com os bombeiros, uma outra carreta que vinha trás do carro não conseguiu desviar do acidente.

O carro ficou prensado entre os dois caminhões. O motorista morreu na hora. Já o motorista da carreta carregada de pedras foi socorrido pelo Samu e passa bem.

No momento do acidente, o carro começou a pegar fogo. Motoristas que passavam pela BR-259 ajudaram a apagar as chamas com extintores.

As causas do acidente serão apuradas e investigadas.

Fonte: Estado de Minas