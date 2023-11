Na terça-feira (21), a secretária de Administração e Desenvolvimento Econômico, Millena Ribeiro, e a coordenadora de Turismo, Ana Laura Belo, participaram, em Campo Belo, de uma reunião da “IGR Grutas e Mar de Minas”.

Inicialmente, o historiador Evaldo Rui Oliveira, realizou uma apresentação sobre a Lei Aldir Blanc II, e, em seguida, o economista Sérgio Gomes, esclareceu algumas dúvidas dos presentes sobre leis de Incentivo à Cultura e Políticas Públicas voltadas ao turismo.

Após as apresentações, foi construído um planejamento para o desenvolvimento do turismo de forma regionalizada entre as cidades pertencentes ao Circuito Turístico, para o ano de 2024.

Além disso, foi entregue o certificado de participação no programa de regionalização do turismo ao município de Formiga, referente ao ano de 2023, documento essencial para participação no ICMS Turístico.

Fonte: Decom