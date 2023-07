Um adolescente de 17 anos, que estava desaparecido desde segunda-feira (3), foi encontrado morto na noite dessa quarta (5) com um corte no pescoço, dentro de uma caixa de concreto no bairro Capelinha, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, junto ao corpo, foi encontrado um crânio humano com marca de tiro na cabeça.

A localização do corpo do adolescente, segundo a PM, ocorreu após familiares da vítima entrarem em contato, informando que a namorada do rapaz mandou mensagens informando que os assassinos do rapaz mandaram a localização de onde estaria o corpo, próximo da linha férrea.

Com apoio dos militares, os familiares iniciaram uma busca no local e chegaram até uma caixa de concreto, por onde passa uma tubulação. Lá, inicialmente, encontraram o crânio humano. A perícia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

Na caixa de concreto, de grande profundidade, além do crânio encontraram um corpo masculino, com corte profundo no pescoço, tatuagens no rosto e de um palhaço no abdômen, com as mãos amarradas para trás, sem camisa.

No mesmo local os familiares identificaram como o corpo do adolescente desaparecido. Segundo a polícia, tudo indica que o crime esteja relacionado com o tráfico de drogas.

O corpo e a ossada humana foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Betim. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da cidade.

