Na sexta-feira (4), a Polícia Civil realizou a apreensão em flagrante de um adolescente, de 17 anos, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas em Itaúna.

As investigações tiveram início a partir de uma denúncia anônima, que indicava atividades relacionadas ao tráfico de drogas sendo conduzidas por um jovem em uma residência localizada no bairro Santa Edwiges II. Os investigadores da PCMG agiram prontamente, dirigindo-se ao local e conduzindo uma investigação minuciosa, a qual confirmou a prática do ato infracional.

“Durante as buscas no endereço, foram apreendidas 15 buchas de maconha, além de 17 tabletes de maconha de tamanho considerável e 35 pedras de crack. Também foram encontrados materiais destinados ao embalo das substâncias, bem como uma balança de precisão, sinalizando a possível prática de tráfico no local”, afirmou o delegado responsável pela ação, João Marcos do Amaral Ferreira.

O adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia em Itaúna, onde sua apreensão em flagrante foi ratificada. Posteriormente, ele foi liberado aos cuidados do responsável legal. O jovem responderá pelas ações praticadas conforme medidas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).