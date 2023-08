Um advogado de 47 anos foi preso por tráfico de drogas após ser abordado com pedras de crack escondidas no bolso do casaco nesta segunda-feira (31) em Ouro Fino (MG).

Conforme a PM, o homem é conhecido no meio policial como ‘advogado do tráfico’.

A ocorrência foi registrada Rua Antônio Amâncio, no bairro Várzea, onde o advogado foi visto. Segundo a polícia, os militares encontraram o suspeito após denúncias de que haviam drogas guardadas na casa dele.

Segundo a PM, o advogado tentou fugir, mas foi perseguido e imobilizado. Dentro do bolso do casaco dele a polícia encontrou pedras de crack. Na casa do homem também foram localizadas drogas.