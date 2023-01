Um advogado, de 46 anos, foi preso suspeito de desacatar policiais militares em Montes Claros, na região Norte de Minas Gerais. Conforme o boletim de ocorrência, ele chamou um dos militares de ‘moleque’ e cuspiu no rosto de um outro policial durante uma abordagem. O caso ocorreu em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis, durante a madrugada desta terça-feira (4).

De acordo com a Polícia Militar, as equipes chegaram ao local após denúncias de que um grupo de pessoas estaria comercializando drogas no estabelecimento. Durante a abordagem, o advogado se irritou com um dos policiais e chamou ele de ‘moleque’. Em seguida, a fim de verificar as denúncias, foi feita busca pessoal no profissional. Não foi encontrado material ilícito com ele.

No entanto, vestígios de maconha foram encontrados no banco de passageiros do carro do advogado. O homem, segundo os militares, justificou, em tom arrogante e ameaçador, de que a droga pertencia a sua esposa e era utilizada por ela no tratamento de saúde.

Ainda durante a abordagem, conforme a PM, o advogado teria se recusado a apresentar os documentos. “Você não sabe ler? Vem aqui pegar. Estou sendo preso por um bando de animais fardados”, descreve o boletim de ocorrência. Por causa do ocorrido, foi dada voz de prisão para, mas ele resistiu e, segundo a polícia, precisou ser algemado. O advogado foi conduzido para a sede da Polícia Civil.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais (OAB-MG) afirmou que, após conhecimento do caso, enviou um representante para acompanhar o advogado. A OAB disse ainda que vai investigar o caso e que possíveis abusos dos policiais serão denunciados às autoridades.

Confira a nota da OAB/MG:

“A 11ª Subseção OAB/MG – Montes Claros informa que, ao ser comunicada da ocorrência, enviou representante da Comissão de Assistência, Defesa e Prerrogativas à Delegacia de Plantão para acompanhar o advogado, ainda que a situação pessoal não configurasse violência às prerrogativas e o exercício da profissão, garantindo suporte ao inscrito na Ordem.

Informamos, ainda, que qualquer possível abuso cometido pelos agentes que conduziram a ocorrência será apurado pela OAB Montes Claros e denunciado às autoridades competentes.”

