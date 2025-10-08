Uma pesquisa realizada em Minas Gerais e divulgada nesta quarta-feira (8) apontou o deputado federal Aécio Neves (PSDB) como o favorito na corrida ao Senado nas eleições de 2026. O parlamentar ainda não definiu se será candidato no ano que vem nem para qual cargo (Senado ou governo) concorreria, mas deve assumir a presidência do PSDB em novembro e busca se recolocar no centro da cena política. A pesquisa foi feita pelo Instituto Paraná Pesquisas e tem 95% de grau de confiança

Com uma amostra de 1.505 eleitores em 68 municípios, o estudo revela que o ex-governador é apontado como preferência quando seu nome é apresentado junto dos demais possíveis candidatos. Para o governo de Minas, o nome do senador Cleitinho (Republicanos) é o mais citado tanto na pesquisa espontânea quanto na estimulada.

Na preferência estimulada, isto é, quando o entrevistador apresenta o nome dos eventuais candidatos, Aécio lidera a corrida ao Senado com cerca de 27,6% das respostas, à frente do senador Carlos Viana (24,9%), do deputado federal Maurício do Volei (16,8%), da deputada federal Duda Salabert (13,3%), do secretário estadual de Governo Marcelo Aro (13,2%), do deputado federal Rogério Correia (13,2%), do deputado federal Eros Biondini (13%) e da ex-deputada federal Áurea Carolina (6,5%). Na amostra, 15,3% afirmaram que não votariam em ninguém, em branco ou nulo e 7,4% disseram que não sabem ou não opinaram.

As perguntas feitas foram: “se as eleições para senador do estado de Minas Gerais fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o(a) sr(a) votaria? Em 2026, o(a) sr(a) votará em dois senadores, então quem seria o seu segundo candidato a senador?“.

Em um segundo cenário estimulado, quando Marcelo Aro e Duda Salabert são retirados e o ministro Alexandre Silveira e o deputado federal Euclydes Pettersen acrescentados, Aécio Neves segue na liderança, com 29%, seguido de Carlos Viana, com 26,4%. Em terceiro lugar está Maurício do Vôlei, com 18,3%, à frente de Rogério Correia, que registra 14,7%. Eros Biondini tem 13,6%, enquanto Alexandre Silveira soma 9,6% e Áurea Carolina, 8%. Euclydes Pettersen aparece com 3,5%. Outros 16,7% afirmaram que votariam em ninguém, em branco ou nulo, e 7,3% não souberam ou não opinaram.

O cenário espontâneo, em que nenhum candidato é apresentado aos entrevistados, pergunta: “se as eleições para senador do estado de Minas Gerais fossem hoje, em quem o(a) sr(a) votaria?”. Nesse caso, 81,1% não souberam ou não opinaram, enquanto 8,2% afirmaram que votariam em ninguém, em branco ou nulo. Os dois primeiros colocados são pessoas que não podem se candidatar: Cleitinho (2,9%), que já ocupa o cargo de senador até 2030, e o deputado federal Nikolas Ferreira (2,6%), que não terá a idade mínima de 35 anos para concorrer no ano que vem. Em seguida aparece o governador Romeu Zema, pré-candidato à presidência.

Em quarto lugar está Carlos Viana (0,7%), que afirmou que vai disputar a reeleição, seguido de Aécio Neves (0,4%), em quinto. Depois vêm Duda Salabert (0,3%), Eros Biondini (0,3%), Marcelo Aro (0,3%), Maurício do Volei (0,2%) e Rogério Correia (0,1%).

Um nome que recentemente sinalizou que pode disputar o Senado e não foi incluído nas pesquisas é o da prefeita de Contagem, Marília Campos.

Governo de Minas

Para a disputa pelo governo estadual, Cleitinho, que já sinalizou disposição em concorrer, mas afirmou que só decidirá no ano que vem, é o nome mais citado.

No cenário espontâneo para o governo de Minas Gerais, 75,9% dos eleitores não souberam ou não opinaram, enquanto 6,7% disseram que votariam em branco, nulo ou em ninguém. Entre os nomes citados, Cleitinho lidera com 5,1%, seguido do governador Romeu Zema, com 4,8%, que não pode mais se candidatar por já ter cumprido o mandato vezes seguida. Depois, aparece Nikolas Ferreira, que recentemente fez uma enquete com os seguidores questionando se gostariam que ele concorresse ao cargo, com 2,9%.

Aécio Neves aparece com 1,6%, o senador Rodrigo Pacheco com 1,1% e o vice-governador Mateus Simões com 0,5%. Já o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil registra 0,4%, Marília Campos 0,2% e Alexandre Silveira 0,1%.

No primeiro cenário estimulado, em que os eleitores escolhem entre Cleitinho, Kalil, Rodrigo Pacheco, Marília Campos e Mateus Simões, Cleitinho lidera com 40,6%, seguido de Kalil, com 13,5%, Rodrigo Pacheco, com 13%, Marília Campos, com 10,6%, e Mateus Simões, com 5,9%. No segundo cenário, sem Cleitinho, Kalil assume a dianteira, com 19,1%, seguido de Rodrigo Pacheco, com 17%, Marília Campos, com 15%, e Mateus Simões, com 12,2%. No terceiro cenário, que inclui Aécio Neves, o deputado aparece na liderança, com 21,4%, à frente de Kalil, com 17,8%, Marília Campos, com 14,7%, e Mateus Simões, com 11,2%.

Segundo o Instituto, a margem estimada de erro de aproximadamente 2,6 pontos percentuais.

Com informações do jornal O Tempo