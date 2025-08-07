O Governo de Minas Gerais lançou, neste mês, a campanha Agosto Caramelo, promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG). A iniciativa, de caráter anual, tem como foco a mobilização social e a educação ambiental voltadas para a causa animal, com ênfase na proteção, bem-estar e dignidade de cães e gatos.

A campanha visa prevenir o abandono de animais, combater os maus-tratos, incentivar a adoção responsável e promover a guarda consciente. O nome e o símbolo da ação foram escolhidos de forma estratégica: o vira-lata caramelo, ícone popular no Brasil, foi adotado como embaixador da causa. Mais do que um cão de pelagem dourada, o caramelo representa milhões de animais sem raça definida que, apesar de muitas vezes invisibilizados nas cidades, continuam presentes nas ruas com afeto, lealdade e resiliência.

Segundo a Semad-MG, ao adotar o caramelo como símbolo, a campanha busca “ressignificar a forma como a sociedade enxerga os animais abandonados, estimulando empatia, inclusão e valorização da diversidade”.

Ações por todo o estado

Durante todo o mês de agosto, diversas atividades serão realizadas em Minas Gerais, incluindo ações educativas em escolas, feiras de adoção, campanhas de sensibilização, mutirões de castração e microchipagem, além de intervenções culturais, urbanas e produção de conteúdo acessível. Também está prevista a articulação por políticas públicas voltadas à proteção animal.

As atividades são realizadas em parceria com órgãos governamentais, instituições de ensino, ONGs, empresas e representantes da sociedade civil, formando uma ampla rede de cooperação em prol da causa.

A escolha do mês de agosto é estratégica, pois abriga o Dia Mundial do Cão, celebrado em 26 de agosto. A data amplia a visibilidade da campanha e fortalece o engajamento popular. Conforme a organização, o objetivo é reforçar o vínculo afetivo entre humanos e animais e lembrar que “o cuidado com os pets deve ser contínuo e coletivo”.

Um desafio de grandes proporções

A campanha enfrenta um cenário desafiador. Estimativas nacionais apontam que mais de 30 milhões de cães e gatos vivem em situação de abandono ou semiabandonados no Brasil. Esses animais estão expostos à fome, doenças, violência e à ausência de cuidados veterinários.

Além de representar um problema de bem-estar animal, o abandono tem impactos diretos na saúde pública, no equilíbrio ambiental e nas relações sociais.

Para Júlia Amorim, diretora de Fauna Doméstica da Semad-MG, o Agosto Caramelo não se resume a uma ação pontual. “Trata-se de um pacto social e institucional pela vida. Queremos que cada cidadão compreenda que proteger animais não é apenas um gesto de compaixão, mas uma responsabilidade que contribui para a saúde pública, a segurança e o equilíbrio ambiental. O caramelo é símbolo de resistência, afeto e inclusão, e representa todos os cães e gatos que, têm muito a nos ensinar sobre lealdade e convivência”, afirmou.

Ao colocar temas como a guarda responsável, castração, adoção consciente e empatia desde a infância no centro do debate, o Agosto Caramelo busca gerar transformações duradouras na relação entre a sociedade e os animais. Com caráter formativo e participativo, a campanha fortalece a cidadania ativa e amplia as redes de proteção animal em Minas Gerais.

Com informações do Governo de Minas