A Alemanha firmou acordo com o atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para doar 35 milhões de euros (equivalente a R$ 200 milhões) para o Fundo Amazônia, focado em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento. O financiamento será viabilizado após um acordo entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o banco alemão KfW.

O Fundo Amazônia foi criado em 2008, mas estava parado desde abril de 2019 – primeiro ano da gestão do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). À época, durante as controversas a política ambiental de Bolsonaro, os principais doadores do fundo, Alemanha e Noruega, suspenderam os repasses. No entanto, após eleição de Lula, os países europeus retomaram a colaboração com o programa.

Fontes ligadas à embaixada da Alemanha no Brasil ouvidas pela reportagem de O TEMPO afirmaram que um dos objetivos entre o país e o atual governo é de fortalecer a relação bilateral, especialmente focado na preservação do meio ambiente (com discussões sobre energias renováveis e demarcação das terras indígenas), valorização dos direito humanos, a economia verde e a reforma da Organização das Nações Unidas (ONU).

Fonte: O Tempo