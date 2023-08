Na manhã dessa terça-feira (8), a Câmara Municipal recebeu a visita dos alunos do 1º Ano do Colégio Unifor, que estiveram acompanhados dos professores, Pedro Henrique Porto Coelho e Roberta Murari. Eles foram recebidos pelos vereadores, Luciano do Gás, Osânia Silva e Cid Corrêa.

Luciano do Gás destacou que “foi uma honra receber e falar para os adolescentes. Muito feliz com a presença dos alunos do 1º ano do Colégio Unifor na Câmara Municipal de Formiga! Tivemos a oportunidade de compartilhar conhecimentos sobre os três Poderes e o processo Legislativo, mostrando como a democracia e a participação são fundamentais em nossa sociedade”, comentou.

Pedro Coelho explicou que os alunos estão trabalhando o tema “Projeto de Vida” em sala de aula, e a visita na “Casa do Povo” faz parte das atividades. “Eles vieram conhecer de perto a realidade do Poder Legislativo e do trabalho de um vereador. Ficamos emocionados em ver esses jovens engajados e interessados em construir um futuro brilhante. Que essa troca de conhecimentos e ideias inspire cada um deles a alcançar seus sonhos e objetivos”, destacou.

