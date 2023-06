O Centro Universitário de Formiga sempre se destaca no Exame da Ordem dos Advogados (OAB). Na 37ª edição, foram dezesseis aprovados, entre discentes do 9° período e egressos. O resultado preliminar da segunda etapa foi divulgado no dia 24 de maio.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. As provas objetiva e prova prático-profissional são feitas por bacharéis em Direito, ainda que pendente a colação de grau.

O resultado dos alunos e egressos do Unifor-MG é reflexo de um trabalho em conjunto. Contribuem para esse cenário: a qualidade do ensino da instituição, o suporte constante dos professores aos discentes e o material bibliográfico da biblioteca do campus.

Confira os aprovados:

Álef Gustavo de Oliveira Silva

Alexandre Eduardo Faria

Ana Cristina Brito

Bernardo Angeli Belo

Bruno Miguel Gomes

Eliane Cristina de Oliveira

Gabriel Antônio Rodrigues

Laís Santolia Lamounier

Laryssa Suélen da Silva

Luciano Ferreira Júnior

Luisa Campos Favarini

Luiza Aurea França Trindade

Maryana Espíndola Bitencourt

Nara Ribeiro Silva

Ocimara Ribeiro Silva

Pedro Luiz Borges

Fonte: Unifor-MG