Os alunos do Unifor-MG participaram, no dia 22 de novembro, de uma palestra com o tema “Sociodiversidade: multiculturalismo, tolerância, inclusão/exclusão, relações de gênero”, ministrada pela Profa. Me. Nélida Reis Caseca Machado.

O público foi recebido no Salão de Eventos “Prof. Walmor de Borba”, a partir das 19h para participar do evento.

A apresentação faz parte da última etapa do “Ciclo de Palestras: Temas Transversais”, que recebe os alunos dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Fisioterapia e Medicina Veterinária.