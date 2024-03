Dois estudantes do Colégio Santa Maria, que fica no bairro Nova Suíça, região Oeste de Belo Horizonte, foram suspensos após serem acusados de chamar um colega de ‘macaco’ durante a apresentação. O caso acabou gerando um protesto dos próprios alunos e terminou com confusão e agressão.

O caso de racismo aconteceu na tarde de quinta-feira (7), durante uma apresentação. Segundo familiares, o jovem de 18 anos estava falando na frente da turma quando, em determinado, dois colegas no fundo do espaço começaram a imitar o som de macacos. Mesmo sendo repreendidos pelos outros estudantes, os jovens continuaram com os barulhos e passaram a gesticular, imitando o animal.

A vítima recebeu o apoio dos demais colegas e conseguiu terminar a apresentação. Pouco depois, a namorada do jovem que foi alvo do ataque racista discutiu com um dos autores, que a ameaçou dizendo que ‘quebraria a cara dela’. A jovem avisou a família, que foi até a escola para entender a situação. Um membro da direção teria dito aos pais da vítima que ‘não poderia fazer nada no momento, pois já eram quase 18h’.

Nesta sexta-feira (8), os pais da vítima foram lá e descobriram que os dois estudantes foram suspensos pela direção do colégio. Ainda hoje, os colegas de sala do menino realizaram um protesto pacífico contra o caso de racismo: ‘todos eles foram vestidos de preto e levantaram o punho, foi muito emocionante. Todos se solidarizaram com ele’, disse o familiar em entrevista à Itatiaia.

Enquanto isso, os pais dos dois jovens suspensos foram até a porta do colégio, discutiram com membros da direção e questionaram por que os filhos estavam sendo impedidos de entrar na escola. Na confusão, um dos dois suspeitos agrediu um colega da vítima e a Polícia Militar precisou ser acionada.

Em entrevista à Itatiaia, o familiar da vítima afirma que pretende entrar na Justiça para que os dois jovens sejam responsabilizados. Segundo ele, essa não é a primeira vez que o menino sofre racismo na escola: ‘Ele não queria fazer nada por vergonha, disse que perdoa, mas nós não vamos deixar assim. Depois disso, ele desabafou com a gente e contou que já havia sofrido racismo outras vezes, inclusive disse que um outro colega foi suspenso por isso. Mas ninguém da família sabia, ele guardou tudo para ele’.

Posicionamento

Em conversa com a Itatiaia, a mãe de um dos adolescentes envolvidos negou as acusações de racismo. Ela registrou um boletim de ocorrência acusando a vítima de racismo de ter agredido o seu filho na saída da escola na quinta-feira (7), mesmo dia do suposto ato de racismo.

Em nota, o Colégio Santa Maria Minas informou que ‘está tomando, sem pré-julgamentos, os cuidados necessários para a verificação da alegação da prática de racismo envolvendo alunos da instituição, sem que haja exposição de seus estudantes’. A instituição afirmou ter natureza ‘católica e humanística’ e repudiar qualquer tipo de preconceito e discriminação, prezando sempre por um ambiente escolar seguro e acolhedor para que todos os membros de sua comunidade escolar sintam-se protegidos, respeitados e valorizados.

Fonte: Itatiaia