Donos das piores campanhas do Campeonato Brasileiro, América e Coritiba fazem neste sábado (08/07), às 18h30, um confronto direto contra a zona de rebaixamento no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Se, por um lado, a situação dos dois times na tabela pouco empolga, por outro, a urgência que ambos ambos têm de vencer pode tornar interessante o enredo do jogo.

Tanto é que a necessidade de pontuar faz com que o técnico do Coelho, Vagner Mancini, coloque em campo o que tem de melhor à disposição. Mesmo com um confronto pela Copa Sul-Americana na próxima terça-feira (11), o comandante alviverde já afirmou que concentrará forças no torneio de pontos corridos, em que ocupa a vice-lanterna, com nove pontos — dois a mais que o Coxa, último colocado.

Sem o atacante Aloísio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador deve repetir o time que venceu o Corinthians por 1 a 0 na última quarta-feira (5), no Independência, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Se isso ocorrer, o ataque será formado novamente por Everaldo e Mastriani.

“Temos margem para evoluir no Brasileiro. O América passou por um momento de derrotas no campeonato que grande parte das equipes também terá, só que para nós o impacto é maior. O América é um time que está se estabelecendo, ocupando um lugar que nunca ocupou. Então, é natural que você dê uma derrapada”, avalia Mancini.

Vai bem, vai mal

Enquanto largou na frente por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil e se classificou para o playoff que vale vaga nas oitavas da Sul-Americana, o América não vence há quatro jogos no Brasileiro. No mais recente, empatou por 2 a 2 com o Atlético, no último domingo (2).

Últimos em ranking

Além da reação no torneio, uma vitória mineira serviria para melhorar a campanha do Coelho fora de casa, onde tem o pior aproveitamento da Série A, com 11%. Por outro lado, o Coritiba tem pouco a comemorar quando o assunto é jogar nos próprios domínios. Os paranaenses estão em último no ranking dos mandantes, com 16% dos pontos conquistados.

Coritiba

O técnico interino Thiago Kosloski perdeu cinco jogadores para a partida. Estão suspensos o goleiro Gabriel Vasconcelos, o zagueiro Thiago Dombroski e os volantes Matheus Bianqui e Andrey. Já o atacante Zé Roberto foi negociado com o Mirassol, de São Paulo. A boa notícia para o comandante é a volta do lateral-direito Natanael, que cumpriu suspensão.

Coritiba x América

Coritiba: Luan Polli; Natanel, Henrique, Kuscevic e Jamerson; Fransérgio, Bruno Gomes e Marcelino Moreno; Alef Manga, Rodrigo Pinho e Robson. Técnico: Thiago Kosloski

América: Mateus Pasinato; Marlon, Éder, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Martínez e Benítez (Breno); Everaldo e Mastriani. Técnico: Vagner Mancini

Motivo: 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 8 de julho, sábado, às 18h30

Local: estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Maurício Coelho Silva Penna (RS) Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)