Recebi uma apresentação sobre a Semana do Amigo, que me fez lembrar de uma mensagem da minha amiga Fátima, onde ela diz, em um poema, que amigo é um lugar. E eu concordo com ela. Amigo não é aquela pessoa que a gente procura, quando está triste, quando tem alguma coisa para desabafar, quando precisa conversar, quando a gente quer, simplesmente, saber que está amparado? É isso mesmo, amigo é lugar seguro, é área de segurança.

Então acho que ela foi muito feliz em definir amizade de uma maneira tão original. É bom pensar que quando vamos visitar um amigo, estamos indo, na verdade, para um lugar particular, privado, onde as paredes se abrem em paisagens de natureza pródiga, com cheiros agradáveis de flores e frutos, sons de pássaros cantando e marulhar de água e compreensão e carinho no ar.

E é um lugar onde a gente pode ir a qualquer hora, que sempre seremos bem recebidos, sempre haverá um cantinho para nós. Um lugar que nos envolve, que nos recebe de braços abertos e disposição para ouvir, um lugar que consegue, sempre, arrancar de nós um sorriso. Um lugar que, às vezes, se resume ao som de uma voz ou uma palavra escrita. Um lugar etéreo, mas bem sólido no coração da gente. Um lugar que pode ser apenas um sorriso impresso no papel e que, mesmo assim, consegue fazer com que nos sintamos em casa.

Um amigo é vários lugares. Um amigo são todos os lugares. E ter um lugar para aonde ir, sempre, é tudo. Amizade é irmã do amor, da ternura, da compreensão, do carinho, da solidariedade e do acolhimento.