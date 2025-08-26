A cantora Ana Castela, conhecida como “boiadeira” e fenômeno da música sertaneja, foi confirmada no elenco de Coração Acelerado, nova novela das sete da TV Globo. O anúncio foi feito pela própria artista durante sua apresentação na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, no último fim de semana.

Em entrevista à repórter Kenya Sade, Ana comemorou a novidade e revelou estar empolgada com o desafio de atuar. “Vou participar de uma novela, estou superfeliz! É algo novo pra mim, superdiferente. Tem que decorar texto… Música é muito mais fácil! Agora eu tenho que decorar texto. Fala para o pessoal colocar só umas palavrinhas para ficar mais fácil pra mim”, brincou.

Coração Acelerado tem estreia prevista para janeiro de 2026 e será ambientada no universo sertanejo. A trama é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araújo. O elenco principal conta com nomes como Leandra Leal, Isabelle Drummond e Filipe Bragança.

A novela substituirá Dona de Mim na faixa das 19h e promete explorar temas como música, redes sociais e relacionamentos, tendo como pano de fundo a fictícia cidade de Bom Retorno, em Goiás.

Com informações do O Tempo