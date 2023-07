Uma égua foi atropelada no sábado (15) na MGC-369, entre Campo Belo e Aguanil. O animal ferido ficou agonizando na rodovia por quase 48 horas. Não foi informado qual veículo atropelou a égua.

O acidente ocorreu fora do perímetro urbano de Campo Belo, na altura do km 57. De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Campo Belo, foram realizados esforços para prestar socorro ao animal ferido, em colaboração com os órgãos competentes, como a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Militar do Meio Ambiente. O objetivo foi garantir o resgate e o tratamento adequado para a égua.

Na noite desse domingo (16), a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual e a PM do Meio Ambiente de Campo Belo, conseguiu resgatar o animal ferido. Um veterinário da Prefeitura acompanhou a operação.

O veterinário Thomas Pires, de Cristais, prestou atendimento ao animal na noite desse domingo, administrando remédios para aliviar a dor, além de fornecer alimentação e água enquanto não era possível removê-lo.