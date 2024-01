Com o começo de janeiro, muitos de nós refletimos sobre os altos e baixos vividos ao longo dos últimos meses. Ansiedade, estresse e depressão tornaram-se companheiros indesejados para muitos, deixando-nos a buscar maneiras de encontrar paz e tranquilidade. Em meio a esse turbilhão de emoções, para além do cuidado psicológico, também precisamos priorizar Deus como uma ferramenta poderosa para enfrentar esses desafios diários.

Esses males que atingem a saúde mental são batalhas reais enfrentadas por aproximadamente 19 milhões de brasileiros, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), hoje, crianças, jovens, adultos e idosos são atingidos por essas condições. No entanto, a rotina de oração e conexão com Deus oferece um refúgio seguro. Cada oração, reflexão e meditação é uma pílula diária de esperança, proporcionando não apenas consolo, mas também clareza sobre os planos e a vontade do Criador para as nossas vidas.

Quando se prioriza Deus em sua rotina diária, você não apenas combate a ansiedade e a depressão, mas também se prepara para iniciar 2024 com a mente e a alma mais tranquilas. A conexão regular com a fonte de paz e esperança proporciona uma base sólida para enfrentar os desafios que o novo ano pode trazer.