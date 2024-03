Uma anta foi resgatada após ser encontrada machucada e “sentada” ao lado da rodovia LMG-628 na cidade de Unaí, região Noroeste de Minas Gerais. O resgate foi feito por uma equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente nessa quinta-feira (7).

Conforme a polícia, o animal estava com lesões e ferimentos. Após ser socorrida, a anta foi encaminhada para a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). O animal foi sedado e medicado antes de ser transferido para o Zoológico de Brasília.

O animal foi transferido com o quadro de saúde estável e segue avaliado de perto por profissionais veterinários e biólogos do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e do Zoológico de Brasília.

A anta é conhecida por ser o maior mamífero do continente americano e corre sério risco de extinção, podendo chegar a 2,42 metros de comprimento e pesar 320 kg.

Fonte: O Tempo