A comercialização do creme dental Colgate Total Clean Mint voltou a ser interditada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nessa quarta-feira (30/04). A interdição da venda do produto havia sido determinada pela agência no dia 27 de março, após a revelação de uma série de machucados supostamente causados por ele em consumidores, mas a empresa havia entrado com recurso e, poucos dias depois, conseguido suspender a decisão.

Agora, a própria Colgate retirou o recurso, por isso a interdição voltou a valer. Procurada pela reportagem, a empresa afirmou, por meio de nota, que o recuo é incentivado “pela colaboração contínua com a Anvisa e pelo avanço das investigações técnicas junto à agência. A empresa acredita numa resolução oportuna do tema. A Colgate reafirma a segurança e qualidade do seu produto Colgate Total Clean Mint, o qual segue os rígidos padrões das agências regulatórias”. Ela orienta que consumidores com dúvidas sobre o produto procurem canal colgatepalmolive.com.br/contact-us.

Por ora, a Anvisa recomenda que consumidores que adquiriram a pasta de dente não a utilizem até a conclusão das investigações sobre os riscos que ela apresenta.

Ainda que a venda do produto esteja interditada e os estabelecimentos não possam expô-lo nas prateleiras, a Anvisa não iniciou um recall do creme dental. Por isso, os consumidores que já compraram o produto não devem retorná-lo às lojas. Inicialmente, a interdição cautelar da Anvisa tem duração de pelo menos mais dois meses. As demais linhas da Colgate podem ser comercializadas normalmente.

A polêmica começou quando emergiram casos de consumidores com a gengiva e os lábios machucados após uso do Colgate Total Clean Mint. A principal hipótese é que os ferimentos tenham sido causados pela nova fórmula do produto, atualizada em julho de 2024. Desde então, ele passou a conter fluoreto estanoso, em teoria utilizado para combater placas bacterianas.

