Imagina abrir a porta de casa e dar de cara com uma onça na garagem? Foi por esse susto que uma dona de casa passou, na manhã deste sábado (12), em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto.

A mulher se deparou com o felino deitado, ao lado dos seus veículos, que estavam estacionados no local. Desconfiada, mas ainda na dúvida de qual animal se tratava, ligou para o Corpo de Bombeiros.

Os militares se deslocaram para o endereço e confirmaram que se tratava de uma onça parda, típica da região. A essa altura, a casa já estava cercada de curiosos. Os bombeiros precisaram isolar o local para fazer a imobilização e resgate do animal.

Servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) também foram acionados. A equipe fez vários exames para checar o estado de saúde do animal.