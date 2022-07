Na sexta-feira (15), a Apaf (Associação Protetora dos Animais de Formiga) se pronunciou a respeito da suspensão de suas atividades em decorrência das dívidas contraídas pela entidade.

A Associação destacou que após o anúncio da suspensão das atividades, diversas pessoas se sensibilizaram com a situação, de forma que a entidade recebeu inúmeras doações e a dívida que antes estava por volta dos R$20.000,00 atualmente está em pouco mais de R$11.000,00.

“Como dissemos, embora sendo ONG, não recebemos doações mensais para nos manter e precisamos da ajuda de todos. São muitos e muitos animais que dependem da Apaf. As verbas que recebemos, normalmente são direcionadas para algum fim, como por exemplo, castrações. Então usamos apenas em castrações. Porém as verbas não duram por muito tempo. São muitos animais”, explicou na postagem.

A associação destacou ainda que suas atividades não foram encerradas, mas apenas suspensas até que a questão das dívidas seja solucionada.

“Pretendemos pagar tudo e voltar com nosso trabalho tão importante para os animais e especialmente para nossa cidade. Queremos agradecer imensamente a todos que nos ajudaram até agora. Sem vocês, a ONG não existiria. Se você for simpatizante da causa animal, e quiser ajudar, você pode ajudar pagando diretamente nas clínicas que estamos devendo, nas lojas de rações. Você pode ajudar doando rações ou também através de doações na nossa conta […] Com a ajuda de vocês, em breve estaremos de volta”, finalizou a associação.

As doações podem ser feitas via PIX ou transferência bancária:

• PIX:

Chave – [email protected] (e-mail)

• Depósito ou Transferência Bancária:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência0115

Operação: 003

Conta: 824-9

CNPJ: 14.467.226/0001-01

ou

Banco: Sicoob – 756

Agência: 3119

Conta Corrente: 26.619-1

CNPJ: 14.467.226/0001-01

Fonte: Tribuna Centro-Oeste