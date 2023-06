Após denúncia anônima, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou na cidade de Itatiaiuçu, região Centro-Oeste do estado, 120 estacas metálicas, avaliadas em cerca de R$ 30 mil. Esses itens haviam sido obtidos de maneira fraudulenta por meio de uma falsa locação na cidade de Matozinhos, distante cerca de 120 quilômetros.

A operação, realizada na última terça-feira (13), resultou na condução de um indivíduo de 27 anos, proprietário do depósito de gás onde as estacas metálicas foram apreendidas. Em depoimento, o suspeito afirmou ter adquirido os materiais de um terceiro, sem ter conhecimento de que eram de origem ilícita. Um representante da empresa lesada compareceu ao local e confirmou a propriedade dos bens, que foram prontamente restituídos.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos no crime e recuperar os demais materiais subtraídos.

Crime

A empresa vítima relatou em boletim de ocorrência que, no último dia 7, alugou 250 escoras metálicas, um compactador de solo e um martelo demolidor por meio de uma solicitação via aplicativo de mensagens, acreditando tratar-se de uma construtora. No entanto, ao entrar em contato com a suposta empresa para solicitar a devolução das estacas, foi surpreendida com a informação de que não possuíam conhecimento sobre o documento de identificação utilizado pelo falso locatário e tampouco haviam solicitado o aluguel dos materiais.

O prejuízo estimado pela vítima ultrapassa R$114 mil.

Fonte: Polícia Civil