A Polícia Militar cumpriu um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar expedido pelo juiz da cidade de Formiga, nessa quarta-feira (20). As guarnições da PM compareceram a uma residência na rua Manoel Teodoro Veloso, bairro Morada do Sol.

Os policiais militares entraram à residência e abordaram um homem, de 27 anos, e uma jovem, de 23 anos.

Após buscas pela casa, foram encontradas e apreendidas as seguintes drogas: 49 papelotes de cocaína; cinco “endolas” de cocaína; um torrão de cocaína que, fracionado, renderia cerca de 30 papelotes da mesma droga; um tablete de maconha e uma porção de cocaína que poderia render 200 papelotes. Também foram apreendidos utensílios para fracionar e embalar as drogas, uma máquina seladora de embalagem manual térmica (prensa industrial); uma balança de precisão, três celulares; R$2.220, em dinheiro, três cartões bancários em nome do autor e outros três cartões em nome de terceiros.