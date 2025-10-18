Uma das maiores apreensões de drogas da história de Minas Gerais foi realizada na tarde da última sexta-feira (17), durante a Operação Rota Narco, na rodovia MGC-497, em Campina Verde. A ação integrada resultou na interceptação de um carregamento de 521 quilos de cocaína pura, escondido em um compartimento oculto dentro de um caminhão baú.

Durante a operação, militares da Polícia Militar Rodoviária abordaram um caminhão baú branco, que transportava carne. O comportamento do motorista, de 49 anos, chamou a atenção dos policiais por demonstrar nervosismo e fornecer respostas contraditórias. A atitude suspeita levou a uma busca minuciosa no veículo.

Durante a inspeção, os policiais localizaram um compartimento oculto na parte superior da carroceria, onde encontraram os 521 quilos de cocaína. A droga, que no varejo poderia gerar prejuízo estimado em mais de R$ 100 milhões para o crime organizado, foi imediatamente apreendida.

O motorista foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas e encaminhado, junto com o veículo e o entorpecente apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.

A ação faz parte das estratégias contínuas do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) no enfrentamento ao crime organizado nas rodovias de Minas Gerais. Segundo a corporação, operações como a Rota Narco buscam impedir que drogas cheguem aos centros urbanos, reforçando o compromisso da Polícia Militar de Minas Gerais com a segurança pública e a proteção da vida. Com resultados expressivos como este, a PM Rodoviária reafirma seu papel essencial na defesa das divisas do estado, garantindo estradas mais seguras e cidades mais protegidas.

