Em reunião da Câmara Municipal de Formiga, realizada nessa segunda-feira (2), o primeiro Projeto de Lei aprovado foi o 594/2023, que institui o “Programa Wi-Fi Livre”, disponibilizando conexão Wi-Fi no terminal rodoviário, praças, parques e pontos turísticos de Formiga, por intermédio de convênios e parcerias público-privadas. A propositura é de autoria do vereador Marcelo Fernandes.

O parlamentar comentou que o projeto é um estímulo para Formiga avançar, tornando os pontos turísticos cada vez mais atrativos e de melhor qualidade, ampliando a informação, transformando a cidade num lugar mais conectado e moderno.

O vereador Luciano do Gás adicionou uma emenda aditiva no artigo 1º, que acrescenta no texto: “O Poder Executivo também disponibilizará sinal público gratuito de internet através do sistema Wi-Fi nos prédios que prestam atendimento direto ao público, garantindo assim a conectividade para atender às necessidades imediatas do cidadão”.

Luciano destacou: “O acesso à internet tornou-se uma necessidade fundamental na sociedade atual, servindo como princípio para obtenção de informações, comunicação e execução de diversas atividades cotidianas. Ao disponibilizar um sinal público de internet e wi-fi nestes locais, a Prefeitura estará não apenas promovendo a inclusão digital, mas também oferecendo uma ferramenta que pode otimizar o tempo de espera, acesso facilitados a documentos, permitindo que os cidadãos realizem outras atividades enquanto aguardam. Essa emenda, portanto, visa garantir que, mesmo em ambientes de altas demandas, os cidadãos tenham acesso facilitado à conectividade, promovendo eficiência e comodidade popular“, explicou.

O “Programa Wi-Fi Livre” possibilitará o acesso à internet Wi-Fi través de celulares, smartfones, tablets, notebooks e demais aparelhos que possibilitam a conexão. Dessa forma, a propositura é para que todos os cidadãos tenham o direito à informação e assim, incentivar a valorização dos espaços públicos do município.

Marcelo agradeceu os vereadores que acreditaram no projeto. “Quero agradecer aos nobres colegas vereadores que deram seu parecer favorável a este projeto que inclui, avança e prepara um novo caminho de ideias e inovações para nossa população. Aguardamos com muito entusiasmo a sanção do Executivo para que o “Programa Wi-Fi Livre”, comece a ser firmado nos locais públicos de Formiga”.

Fonte: Câmara Municipal de Formiga