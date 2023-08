Um supermercado, na Áustria, foi fechado e esvaziado após uma aranha brasileira ser encontrada no local na última terça-feira (8). A espécie, em questão, é capaz de causar ereções permanentes em homens, entre outros males.

Tudo começou quando o gerente do estabelecimento viu uma enorme aranha preta e vermelha. Com cerca de 10 centímetros, o homem aterrorizado chamou os bombeiros.

Após análises, agentes da corporação suspeitaram que poderia se tratar da aranha pertencente à família altamente venenosa Ctenidae ou Aranha Errante. A espécie de fato tem origem no Brasil e deve ter chegado à Europa escondida em cachos de banana.

A aranha em questão é uma das mais venenosas já encontradas no planeta, fato constatado pelo Livros dos Recordes. Além de poder matar um ser humano em poucas horas, pode causar hipotermia, visão turva, convulsões e ereções permanentes.

O especialista Matthew Holden, do Nottingham Reptile Centre, contou à BBC, que a ereção, neste caso, é extremamente dolorosa.

“A ereção é um efeito colateral que todos os que forem picados por essa aranha experimentarão junto com a dor e o desconforto”, disse Rômulo Leite, do Medical College of Georgia, à Live Science. “Esperamos que, eventualmente, estudar esse animal acabe no desenvolvimento de medicamentos reais para o tratamento da disfunção erétil”.

Com a identificação, o supermercado chamou um exterminador enquanto funcionários lacravam as caixas de bananas. Após o acontecimento, uma porta-voz do estabelecimento disse que “medidas abrangentes de limpeza e desinfecção” estão em andamento para a reabertura.

