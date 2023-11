Duas araras foram arremessadas de uma árvore durante temporal e atropeladas por carros no meio da Avenida JK, no centro de Palmas, no Tocantins. O caso ocorreu no fim da tarde de sexta-feira (17).

Pelas redes sociais, pessoas que aguardavam em um ponto de ônibus flagraram o momento do acidente e socorreram as aves. Nas imagens é possível ver que as aves tentavam se manter no galho que estava preso a fios de energia da avenida. No entanto, ele voou para o asfalto após uma rajada de vento e um carro acabou atropelando as araras.

“Eu e mais outras pessoas que estavam no ponto de ônibus paramos o trânsito para que outros veículos não passassem por cima delas. O veículo que as atropelou não parou. Acredito que nem o motorista viu que se tratava das araras no momento. Foi muito rápido”, disse Geovane Ribeiro, ao g1.

Após o incidente, as araras foram recolhidas e levadas para o Centro de Fauna (Cefau) do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). O órgão informou que elas receberam atendimento e passam bem.

