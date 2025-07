A Polícia Federal prendeu duas pessoas, nesta quinta-feira (17), por tráfico internacional de drogas, capturou um foragido da Justiça e apreendeu cerca de 80kg de drogas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Durante o controle migratório, policiais federais prenderam um homem que possuía um mandado de prisão preventiva em aberto. Já um passageiro que embarcaria para a França foi preso após confessar ter ingerido cápsulas com droga.

Em outra ação, com o auxílio de cães farejadores, foi preso um funcionário de uma empresa de serviços aeroportuários, suspeito de introduzir três malas com cerca de 80kg de drogas em um contêiner de carga destinado à África do Sul.

Ambos os presos por tráfico foram apresentados à Justiça Federal e poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. O passageiro que ingeriu a droga foi encaminhado a um hospital para expelir o material em segurança, sob escolta policial.

Fonte: Yuri Cavalieri-Itatiaia