A artista visual e professora de arte Maria José Boaventura, de Formiga (MG), foi convidada a participar como palestrante no Simpósio “Pintura em Debate: Saberes e Processos”, promovido pelo NUPPE – Núcleo de Pesquisa em Pintura e Ensino da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Sua fala abordará a pesquisa que desenvolve sobre o pigmento que nasce da própria paisagem e, ao se transformar em tinta, torna-se matéria poética e simbólica. Um trabalho que aproxima arte, território, memória e sustentação cultural, destacando a força criativa que emerge da relação entre o artista e seu lugar de origem.

Para Maria José, representar Formiga em um evento acadêmico desse porte é motivo de grande satisfação: “Minha trajetória mostra que nossa cidade forma talentos que são capazes de levar conhecimento e contribuir com a arte para além das nossas fronteiras. Estar nesse simpósio é reafirmar que Formiga também produz pesquisa, inovação e cultura.”