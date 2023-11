Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão e um carro, na BR 354, altura do KM 495, em Formiga, no início da tarde desta quinta-feira (16).

Conforme informações repassadas à Polícia Militar Rodoviária, o condutor do VW Gol (P.A.W.C), de 30 anos, seguia pela referida rodovia, sentido Arcos a Formiga, na retaguarda de um caminhão.

Nesse momento, o veículo de carga começou a apresentar defeitos mecânicos e a derramar óleo na pista, fazendo com que o condutor do Gol perdesse o controle da direção, vindo a rodar e sair da via.

Ainda conforme a PMRv, cinco pessoas sofreram ferimentos leves. Todas eram passageiras do VW Gol. As vítimas tinham entre 36 e 73 anos.

Segundo o Samu, duas delas sofreram cortes na cabeça e apresentavam pressão arterial alterada. Não foi relatado o estado de saúde das outras três. As cinco foram socorridas e encaminhadas para o pronto atendimento de Formiga.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Os veículos foram retirados do local e liberados por estarem regulares.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros também estiveram no local e auxiliaram no resgate das vítimas, bem como limpeza da via.

Fonte: Polícia Militar Rodoviária