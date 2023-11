Nesta quinta-feira (23), Sandrinho da Looping esteve presente na Cidade Administrativa Tancredo Neves para se reunir com o subsecretário de Esportes do estado de Minas Gerais, Antônio Eduardo. O encontro teve como objetivo estabelecer parcerias e buscar recursos para o projeto social em Formiga.

Durante a reunião, Sandrinho presenteou o subsecretário com uma camisa do projeto social, AMORES destacando a importância do seu tempo e atenção ao ouvir as demandas de Formiga. “Quero te agradecer, subsecretário, pelo seu tempo, por nos ouvir, ouvir nossas demandas. Muito obrigado, dá pra ver que você é uma pessoa diferenciada, com toda a atenção para nossa querida Formiga”, expressou Sandrinho.

Em resposta, o Subsecretário de Esportes, Antônio Eduardo destacou. “Obrigado pela presença, realmente fiquei maravilhado de ver o projeto, ver as ações que são desenvolvidas. Então, gostaria de agradecer por nos ajudar nesse compromisso constitucional de fomento ao esporte do nosso Estado, e que a gente possa a partir de agora aprofundar parcerias, que a gente possa desenvolver ações em conjunto em pró do povo mineiro e da sociedade. Então mais uma vez, muito obrigado Sandrinho, pela presença e oportunidade de conhecer esse projeto.”

A reunião entre Sandrinho da Looping e o Subsecretário de Esportes Antônio Eduardo demonstra a importância do diálogo entre lideranças municipais representantes governamentais na busca por parcerias que beneficiem a população local.