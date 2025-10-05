Astrônomos descobriram que nosso sistema solar está conectado a estrelas distantes por meio de um “túnel interestelar”. A conclusão veio após anos de mapeamento com o telescópio de raios X eROSITA, lançado em 2019, e foi publicada na revista Astronomy & Astrophysics.

Os dados mostram que o Sol está dentro de uma região chamada Bolha Quente Local – um bolsão com cerca de 300 anos-luz de diâmetro, formado por explosões de supernovas ocorridas entre 10 e 20 milhões de anos atrás.

Essa área, antes vista como espaço vazio, agora é encarada como um local com passagens que podem ligar nossa vizinhança cósmica a outras regiões da galáxia. Segundo os cientistas, há dois canais principais: um em direção à constelação de Centauro e outro que segue para a região do Cão Maior.

As evidências sugerem que esses túneis podem fazer parte de uma rede maior de conexões, moldada por explosões estelares e pelo chamado “feedback estelar” – processo em que ventos e jatos produzidos por estrelas recém-formadas empurram gás e poeira pelo espaço.

Como foi feita a descoberta

O telescópio eROSITA, colocado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, conseguiu observar o espaço em raios X sem a interferência da atmosfera do nosso planeta. Ele mediu sinais muito fracos vindos do espaço e, depois, esses dados foram comparados com os de outro telescópio mais antigo, o ROSAT, usado desde os anos 1990.

A junção das informações permitiu criar o mapa mais detalhado já feito do céu em raios X.

Para analisar esses resultados, os astrônomos dividiram a Via Láctea em mais de 2.000 “pedaços”. Foi assim que perceberam que existem estruturas alongadas, como túneis, atravessando a região de plasma quente que cerca o nosso sistema solar.

Implicações

Os pesquisadores acreditam que esses túneis interestelares sejam consequências de supernovas que “esculpiram” o meio interestelar, conectando diferentes cavidades de gás e plasma. Esse processo influencia a formação de novas estrelas e a dinâmica da Via Láctea.

Outra descoberta importante é que o Sol não se formou dentro da Bolha Quente Local. Ele teria entrado nela por acaso há apenas alguns milhões de anos – um período curto em comparação aos 4,6 bilhões de anos de idade do Sol.

“A presença desses túneis mostra que até o espaço ao redor do nosso sistema solar é mais dinâmico e interligado do que imaginávamos”, disse o pesquisador Michael Freyberg, do Instituto Max Planck, da Alemanha.

Os cientistas agora querem usar instrumentos ainda mais sensíveis para mapear melhor essas estruturas e entender como elas afetam fenômenos como raios cósmicos, poeira interestelar e ventos estelares.

Fonte: R7