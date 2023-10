O Ministério da Saúde de Gaza, informou que até 300 palestinos foram mortos após um ataque aéreo nesta terça-feira (17), que atingiu um hospital na Faixa de Gaza. Autoridades do país estimam até 500 vítimas no bombardeio.

Fotos do Hospital Ahli Arab mostraram fogo nos corredores, vidros quebrados e partes de corpos espalhadas pela área. Este é o ataque aéreo mais mortal supostamente realizado por Israel contra a nação palestina desde 2008.

O porta-voz militar israelense, contra-almirante Daniel Hagari, afirmou que ainda não havia dados sobre as mortes no hospital: “Vamos obter os detalhes e atualizar o público. Não sei dizer se foi um ataque aéreo israelense”.

No sul, os ataques contínuos desta terça-feira mataram dezenas de civis e pelo menos uma figura importante do Hamas. Enquanto isso, autoridades dos EUA trabalham para convencer Israel a permitir a entrega de suprimentos a civis, grupos de ajuda humanitária e hospitais, após dias de esperanças frustradas de uma abertura no cerco.

A comunicação das autoridades palestinas afirma que o ataque seria “um crime de guerra”.

O hospital abriga centenas de enfermos e feridos, assim como pessoas desabrigadas à força.

O presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, decretou luto nacional de três dias pelo bombardeio.

Fonte: R7