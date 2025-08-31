Um ataque hacker atingiu o sistema da Sinqia, empresa que fornece tecnologia para operações financeiras, e resultou no desvio de, aproximadamente, R$ 400 milhões por meio de transferências via Pix. A invasão ocorreu na tarde de sexta-feira (29/8) e afetou contas bancárias, incluindo clientes do HSBC, segundo informações divulgadas pelo portal NeoFeed.

De acordo com investigações preliminares, os criminosos conseguiram acesso ao ambiente Pix operado pela companhia e fizeram diversas transferências para contas de “laranjas”.

O Banco Central (BC) foi acionado e conseguiu interromper a conexão da Sinqia com a rede do sistema financeiro nacional.

A Polícia Federal foi chamada para investigar a origem do ataque e tentar rastrear os responsáveis. O Banco Central segue trabalhando para reaver o restante do dinheiro desviado.

O que diz a Sinqia

Em nota, a Sinqia confirmou a detecção de “atividade suspeita” em seu sistema Pix nessa sexta-feira (29/8), e informou que as equipes reagiram imediatamente.

A empresa revelou estar atuando com apoio de especialistas forenses e que entrou em contato com as instituições financeiras afetadas, ressaltando que o problema atingiu um “número limitado” de bancos. A nota não detalha valores nem cita quais clientes foram afetados.

“Neste momento, verificamos que o incidente se limita apenas ao ambiente Pix. Não há evidências de atividade suspeita em nenhum outro sistema da Sinqia, além do Pix, e esse problema afeta apenas a Sinqia no Brasil. Além disso, neste momento, não temos indicação de que quaisquer dados pessoais tenham sido comprometidos”, explicou a Sinqia.

Fonte: Giovanna Estrela/Metrópoles