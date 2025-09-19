“A arte me colocou no mundo e mudou a minha história.” Com essa frase, a artista visual e professora de arte, Maria José Boaventura anuncia a exposição “A Urgência da Expressão”, aberta ao público no dia 04 de outubro, às 18h, em Formiga.

A mostra reúne trabalhos de oito alunas do Atelier Maria José Boaventura que mergulharam em um processo criativo intenso, transformando técnica em expressão e gesto em identidade. A entrada é gratuita e a mostra ficará aberta ao público até o dia 18 de outubro.

Resultado de um programa conduzido pela artista e professora Maria José Boaventura, a exposição nasceu do desejo de estimular suas alunas a irem além do aprendizado técnico e explorarem sua própria voz criadora. Durante 20 meses de pesquisa e criação, cada participante foi provocada a transformar a prática em experiência autoral, um caminho de descobertas, coragem e afirmação da própria narrativa.

Participam do trabalho, Beth Gouvea, Danuse Bicalho, Júlia Montserrat, Joana Nunes, Maria Vitória Canutto, Marina Corrêa, Rosane Melo e Vera Nardi.

As obras transitam entre pintura sobre tela, desenho artístico, aquarela, colagem e instalação. E abordam temas universais e íntimos, entre memórias, afetos, neuroatipias, luto, encantamentos e reflexões sobre o corpo, a alma e a vida em constante transformação. São expressões únicas, carregadas de autenticidade, revelando tanto o universo pessoal de cada artista quanto a força da arte como manifesto coletivo, de acordo com a artista.

“Cada obra é singular no mundo. Elas acreditaram no processo e transformaram vivências em narrativas visuais pertinentes ao nosso tempo – dores acolhidas pelas cores, reflexões que surpreendem e emoções que se revelam”, explica Maria José Boaventura

A mostra foi apresentada, primeiramente, na Casa Palma, em Belo Horizonte/MG, com um sucesso de público. Agora, “A Urgência da Expressão” será apresentada em Formiga/MG, buscando fortalecer a arte local e impulsionar a valorização das vozes femininas em sua contemporaneidade.

Quem é Maria José Boaventura

Artista visual nascida em Formiga/MG, em 1960, Maria José Boaventura é graduada em Artes Visuais e Biblioteconomia, com pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas de Cultura (Itaú Cultural, UNESCO, Universitat de Girona) e especialização em Educação a Distância. Iniciou seus estudos em 1983 na Sociedade Brasileira de Belas Artes/RJ, e desde então construiu uma trajetória que transita entre a produção artística, à docência e a gestão cultural.

Em sua obra, destacam-se as paisagens urbanas de cidades barrocas mineiras e os sentimentos da humanidade na contemporaneidade, são desenhos, pinturas, aquarelas e fotografia. Como professora de arte fundou em 1989 o seu Atelier de Arte, onde ministra cursos livres e desenvolve projetos de formação artística. Atuou também como Secretária Municipal de Cultura de Formiga, criando iniciativas como a Escola Municipal de Música Enésimo Lima e o Centro Cultural Casa do Engenheiro.

Participou de exposições em instituições como a Casa de Portinari (SP), a Casa dos Contos (BH) e a Casa Palma (BH), além de conquistar prêmios como RespiArte Funarte, Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo.