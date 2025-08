Durante os meses de agosto e setembro, o risco de acidentes com escorpiões aumenta significativamente. Esse período coincide com a fase reprodutiva desses aracnídeos, exigindo cuidados redobrados por parte da população, especialmente em ambientes residenciais.

O inverno no hemisfério sul, característico desses meses, favorece a reprodução dos escorpiões. As fêmeas produzem maior quantidade de veneno e, durante a noite, costumam sair à superfície em busca de acasalamento. Apesar de demandarem atenção ao longo de todo o ano, fatores como a estação fria e a preferência por ambientes úmidos intensificam a presença desses animais, tornando casas e terrenos mal conservados locais ideais para abrigo e proliferação.

A prevenção é fundamental, já que os escorpiões são resistentes à maioria dos inseticidas. Com hábitos noturnos, eles se escondem em locais escuros como entulhos, pedras, tijolos, ralos e até mesmo em roupas ou calçados deixados no chão. Alimentam-se principalmente de baratas, grilos e outros pequenos animais. Além do período reprodutivo, o descarte irregular de lixo e entulho e a alta capacidade de adaptação do escorpião também contribuem para o aumento de ocorrências ao longo do ano

Medidas Preventivas

Para evitar a presença de escorpiões, recomenda-se:

Manter quintais, jardins e terrenos sempre limpos;

Evitar acúmulo de entulho, lixo e materiais de construção;

Eliminar recipientes que acumulam água;

Vedar frestas em paredes e instalar soleiras nas portas;

Conferir roupas, calçados e toalhas antes de usá-los;

Ter cautela ao manusear lenha, tijolos ou objetos empilhados.

O que fazer em caso de picada



Em caso de acidente, adultos devem evitar o uso de gelo e aplicar uma compressa morna no local da picada, pois o veneno do escorpião é termolábil e se decompõe com o calor. O uso de analgésicos é permitido, e é essencial manter o cartão de vacinação antitetânica atualizado.

Idosos devem ser acompanhados por um profissional de saúde. Em casos de comorbidades como hipertensão ou diabetes, é recomendada a verificação da pressão arterial e a realização de exame de glicose (Hemoglicoteste/HGT).

Crianças devem seguir as mesmas orientações, porém, com atenção ainda maior: é indispensável que sejam levadas imediatamente ao serviço de saúde mais próximo para avaliação médica e, se necessário, aplicação de soro antiescorpiônico.

O aumento na atividade dos escorpiões durante os meses de agosto e setembro reforça a importância da prevenção e do cuidado com o ambiente doméstico. Manter a casa limpa, eliminar abrigos e tomar precauções simples pode evitar acidentes. Em caso de picada, o atendimento rápido e correto é essencial para minimizar os efeitos do veneno e garantir a segurança de todos.

